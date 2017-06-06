Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux de maintenance

En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite, ainsi que sur les pistes cyclables, sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde) :

dans le sens extérieur du samedi 11 juin 2017 à 22h00 au dimanche 11 juin 2017 à 18h00,

dans le sens intérieur le dimanche 11 juin 2017 de 01h00 à 18h00.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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