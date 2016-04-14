Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux de maintenance

En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4a (Parc des expositions), dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables dans cette section :

en semaine, de nuit de 21 h à 6 h du mercredi 20 avril au jeudi 21 avril 2016 du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril 2016



Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4a pour les usagers de la rocade intérieure.

Les cyclistes seront déviés vers les autres franchissements de la Garonne via le réseau existant des pistes sur l’agglomération bordelaise.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.