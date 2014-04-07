Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux de maintenance

Afin de réaliser des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), dans les deux sens, ainsi que sur les pistes cyclables dans cette section,

  • chaque nuit de 21h à 6h :
    • du mercredi 9 avril à 21h au jeudi 10 avril 2014 à 6h,
    • du jeudi 10 avril à 21h au vendredi 11 avril 2014 à 6h.

Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4a pour les usagers de la rocade intérieure.

Les cyclistes seront déviés vers les autres franchissements de la Garonne via le réseau existant des pistes sur l’agglomération bordelaise.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h

  • Gironde

20 juillet 2026

GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end

du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h

  • Gironde

26 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h

  • Gironde

22 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 20/05 à 21h au 21/05 à 6h, et du 21/05 à 21h au 22/05 à 6h

  • Gironde

19 mai 2026

Haut de page