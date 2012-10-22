Pont d’Aquitaine : fermeture pour travaux de maintenance chaque nuit du 24 au 26 octobre 2012

Afin de réaliser des travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), dans les deux sens, ainsi que sur les pistes cyclables dans cette section, chaque nuit du :

  • mercredi 24 octobre 2012 à 21h00 au vendredi 26 octobre 2012 à 6h00
     

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