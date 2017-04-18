Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux d’entretien et de maintenance
En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables entre les échangeurs 2 (Lormont-Croix Rouge) et 4 (Bordeaux-Labarde) :
- du samedi 22 avril 2017 à 22h au dimanche 23 avril 2017 à 18h
Des déviations seront mises en place. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.
Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
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