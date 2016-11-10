Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux d’entretien et de maintenance

En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde) :

  • chaque nuit de 21h à 6h,
    • du mercredi 16 novembre au jeudi 17 novembre 2016,
    • du jeudi 17 novembre au vendredi 18 novembre 2016.

Des déviations seront mises en place. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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