Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux d’entretien et de maintenance

En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation ainsi que sur les pistes cyclables, sur la section de la rocade A630 comprise :

entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4a (Parc des expositions) : chaque nuit de 21h à 6h du mercredi 12 octobre à 21h au jeudi 13 octobre 2016 à 6h du jeudi 13 octobre à 21h au vendredi 14 octobre 2016 à 6h

entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde) : du samedi 15 octobre à 22h au dimanche 16 octobre 2016 à 18h.



Des déviations seront mises en place. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.