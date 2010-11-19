Pont d’Aquitaine : Fermeture pour inspection des systèmes de suspension

Dans le cadre de la surveillance continue indispensable du pont d’Aquitaine, l’inspection des systèmes de suspension du pont nécessite la mise en œuvre d’une nacelle sur porteur dont l’emprise va engager la totalité de la largeur des voies de circulation.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants pendant ces interventions, la circulation dans les deux sens sur le pont d’Aquitaine est interrompue de 6h00 à 22h00 le dimanche 21 novembre 2010.



Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination. Ils seront guidés par la signalisation implantée aux abords des itinéraires.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

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