Pont d’Aquitaine : Fermeture les nuits du 25 au 26 janvier 2012 et du 26 au 27 janvier 2012

Dans le cadre de la rénovation des dispositifs de détection automatique d’incidents de la circulation, des essais sur les équipements entraîneront la fermeture à la circulation du pont d’Aquitaine dans les deux sens du :

mercredi 25 janvier 2012 à 21 heures au jeudi 26 janvier 2012 à 6 heures

jeudi 26 janvier 2012 à 21 heures au vendredi 27 janvier 2012 à 6 heures

Comme pratiqué habituellement lors des fermetures du pont à la circulation, les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4 pour les usagers de la rocade intérieure. Ils auront confirmation de la fermeture du pont sur les panneaux à messages variables implantés sur la rocade.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

Contact Presse :

DIRA : Sylvie BONSON : 05 57 81 65 13

Préfecture : Sophie BILLA : 06 07 62 05 99

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