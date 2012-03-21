Pont d’Aquitaine : Fermeture la nuit du 22 au 23 mars 2012 pour contrôles du système d’affectation de voies

Le Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic de la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique va procéder à des contrôles du système d’affectation des voies du pont d’Aquitaine. Ces interventions seront réalisées hors circulation pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants.

Pour ce faire, le pont d’Aquitaine et ses deux pistes cyclables seront fermés à la circulation dans les deux sens de circulation du jeudi 22 mars 2012 à 21h00 au vendredi 23 mars 2012 à 6h00.

Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination. Ils auront confirmation de la date de fermeture sur les panneaux à messages variables implantés sur la rocade.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.

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