Pont d’Aquitaine : fermeture la nuit du 14 au 15 mars 2012 pour contrôle de maintenance

Dans le cadre d’une campagne de contrôle et de maintenance du pont d’Aquitaine et des deux pistes cyclables, dont la repose de la passerelle mobile centrale, le pont d’Aquitaine et ses deux pistes cyclables seront fermés à la circulation dans les deux sens de circulation :

du mercredi 14 mars 2012 à 21 heures au jeudi 15 mars 2012 à 6 heures.

En cas de perturbations météorologiques, les travaux seront reportés la nuit suivante soit :

du jeudi 15 mars 2012 à 21 heures au vendredi 16 mars 2012 à 6 heures.

Comme pratiqué habituellement lors des fermetures du pont à la circulation, les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination. Ils auront confirmation de la date de fermeture sur les panneaux à messages variables implantés sur la rocade.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.

Contact Presse :

DIRA : Sylvie BONSON : 05 57 81 65 13

Préfecture : Sophie BILLA : 06 07 62 05 99

