Pont d’Aquitaine : Fermeture de la piste cyclable

La circulation peut-être interdite sur la piste cyclable du pont d’Aquitaine reliant la rive droite à la rive gauche de la Garonne, dans Paris vers Bordeaux

du lundi 30 mars 2015 à 8h au vendredi 3 avril 2015 à 17h : les usagers sont alors déviés par la voie de service qui rejoint la piste cyclable le long de la rocade intérieure A630, ouverte à la circulation dans les deux sens.

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Les cyclistes sont invités à la plus grande vigilance et au strict respect de la signalisation implantée.