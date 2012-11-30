Pont d’Aquitaine : fermeture de la piste cyclable - sens Paris Bordeaux - jusqu’au 14 décembre 2012
Les travaux de renouvellement de revêtement de la piste cyclable - sens extérieur (Paris-Bordeaux) – initialement prévus jusqu’au 30 novembre (cf. ci-dessous) sont prolongés jusqu’au 14 décembre 2012 à 17h00.
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Afin de réaliser des travaux de renouvellement de revêtement, la piste cyclable - sens extérieur (Paris-Bordeaux) – sera interdite à la circulation du :
- Lundi 5 novembre 2012 à 8h00 au 30 novembre 2012 à 17h00
Durant cette période, les usagers emprunteront la voie de service qui rejoint la piste cyclable le long de la rocade intérieure qui sera ouverte aux deux sens de circulation.
Ils sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement la signalisation routière temporaire mise en place à cette occasion.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.
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