Pont d’Aquitaine : Fermeture dans la nuit du 14 au 15 décembre 2011

Afin de réaliser les travaux de maintenance, d’entretien, de contrôle et de réparation du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la section de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs n°2 (de la Croix-Rouge) et n°4 de Labarde sera fermée à la circulation dans les deux sens :

du mercredi 14 décembre 2011 à 21h00 au jeudi 15 décembre 2011 à 6h00.

En cas d’intempéries empêchant les interventions, la fermeture sera reportée la nuit suivante, du jeudi 15 décembre 2011 au vendredi 16 décembre 2011 à 6h00.

Comme pratiqué habituellement lors des fermetures du pont à la circulation, les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4 pour les usager de la rocade intérieure. Les itinéraires de déviation sont jalonnés par des panneaux à fond jaune.

Actuellement fermée pour travaux de réfection de la couche de roulement, la piste cyclable reliant la rive droite à la rive gauche de la Garonne, le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux), sera à nouveau ouverte à la circulation à partir de vendredi 16 décembre 2011 à 17h00. Avant cette date, les cyclistes restent déviés par la piste cyclable reliant la rive gauche à la rive droite de la Garonne, le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris), ouverte à la circulation à double sens.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.56.87.74.00).

Contacts presse :

DIRA Sylvie BONSON : 05 57 81 65 13

Préfecture : Sophie BILLA : 06 07 62 05 99 pref-communication@gironde.gouv.fr

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