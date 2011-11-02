Pont d’Aquitaine : Fermeture à la circulation dans les nuits du 2 et 3 novembre 2011 et travaux sur les pistes cyclables jusqu’au 16 décembre 2011

Afin de réaliser les travaux de maintenance, d’entretien, de contrôle et de réparation du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la section de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs n°2 (Croix-Rouge) et n°4 (Labarde) sera fermée à la circulation dans les deux sens :

du mercredi 2 novembre 2011 à 21h00 au jeudi 3 novembre 2011 à 6h00

du jeudi 3 novembre 2011 à 21h00 au vendredi 4 novembre 2011 à 6h00

Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4 pour les usagers de la rocade intérieure. Les itinéraires de déviation seront jalonnés par des panneaux à fond jaune.

Durant ces deux nuits, les pistes cyclables seront également fermées à la circulation et les cyclistes seront invités à prendre les itinéraires cyclables alternatifs de l’agglomération bordelaise, notamment pour franchir la Garonne.

A noter que les pistes cyclables resteront partiellement fermées à la circulation afin de permettre la réfection du revêtement :

jusqu’au vendredi 25 novembre 2011 à 17h00, pour la piste reliant la rive gauche à la rive droite de la Garonne, le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris). Les cyclistes seront alors déviés par la piste cyclable reliant la rive droite à la rive gauche de la Garonne, le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux), ouverte à la circulation à double sens ;

le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris). Les cyclistes seront alors déviés par la piste cyclable reliant la rive droite à la rive gauche de la Garonne, le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux), ouverte à la circulation à double sens ; du lundi 28 novembre 2011 à 9h00 au vendredi 16 décembre 2011 à 17h00, pour la piste cyclable reliant la rive droite à la rive gauche de la Garonne, le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux). Les cyclistes sont alors déviés par la piste cyclable reliant la rive gauche à la rive droite de la Garonne, le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris), ouverte à la circulation à double sens.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur les routes et la signalisation routière.

La direction interdépartementale des routes Atlantiques (DIRA) est à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire : 05 56 87 74 00.

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