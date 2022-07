Plan gouvernemental pour l’investissement - Les chantiers de la DIR Atlantique en 2015

Certaines parties du réseau routier national, construites il y a plusieurs décennies, atteignent un âge nécessitant des travaux de remise à niveau, que ce soit pour reconstituer des chaussées, assurer la rénovation de ponts, remplacer des équipements de signalisation ou renforcer des dispositifs de sécurité.

Afin que la sécurité ne soit jamais mise en cause et que le patrimoine que constitue le réseau routier national soit durablement préservé, l’État s’assure que les techniques les plus appropriées sont utilisées pour garantir des performances élevées tout en minimisant les coûts.

Aussi, compte tenu des enjeux et afin de soutenir l’activité économique dans le secteur très touché des travaux publics, le Gouvernement a décidé de consacrer en 2015 80 millions d’euros supplémentaires pour la réalisation de 95 chantiers de maintenance du réseau. Ces travaux ont commencé dès le printemps. Ils se concentreront sur la période estivale pour s’achever en fin d’année.

La DIR Atlantique est concernée par 8 chantiers qui seront menés sur son réseau en 2015 au titre de ce plan gouvernemental pour l’investissement.