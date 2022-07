Le tour de France cycliste à Bordeaux les 23 et 24 juillet 2010 impactera la rocade !

Bordeaux accueille les 18ème (Salies-de-Béarn/Bordeaux) et 19ème (Bordeaux/Pauillac - contre la montre individuel) étapes de la Grande Boucle. Les itinéraires de ces étapes imposent des fermetures de bretelles et restrictions de circulation sur la rocade de Bordeaux.

Le vendredi 23 juillet 2010

A compter de 13h30 et jusqu’à la fin de la course (19h00 au plus tard) :

la bretelle de sortie de la rocade intérieure (A630) dans l’échangeur 18 vers Villenave d’Ornon sera fermée ;

les bretelles de sortie de la rocade intérieure et de la rocade extérieure vers Bordeaux Centre dans l’échangeur 21, à hauteur de Bègles, seront fermées afin d’interdire tout accès à la voie autoroutière sur berge (A631), en direction des quais de Bordeaux et du rond-point J.J. BOSC.





Le samedi 24 juillet 2010

la bretelle de sortie de la rocade extérieure (A630) vers Bruges, dans l’échangeur 6 sera fermée à compter de 8h00 jusqu’à 17h00.







Les usagers seront informés de ces dispositions par une signalisation fixe et par les panneaux à messages variables situés sur la rocade en amont des échangeurs 6, 18 et 21.

Le site Internet de Bison Futé fournira toute information complémentaire sur les conditions de circulation au cours de ces deux journées où la circulation sera très difficile sur tous les réseaux routiers de l’agglomération bordelaise y compris la rocade et les grands axes de transit (A10, RN89, A62 et A63).

