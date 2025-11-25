Lancement du dispositif 2025 de viabilité hivernale

Philippe TABAROT, ministre des Transports, s’est rendu à la Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF), ce jeudi 20 novembre, pour lancer le dispositif de viabilité hivernale 2025 sur le réseau routier national.

Destiné à adapter la gestion des routes aux conditions météorologiques de la saison froide (neige, verglas, pluies verglaçantes ou brouillard), ce dispositif national regroupe l’ensemble des actions menées entre la mi‑novembre et la mi‑mars pour garantir la sécurité des usagers et maintenir la circulation, malgré les aléas climatiques sur l’ensemble du réseau routier national.

Les objectifs et niveaux de service

Les moyens de la DIR Atlantique sont mobilisables 24h/24 pour maintenir ou rétablir les conditions de circulation les meilleures, le plus tôt possible. L’ensemble du réseau routier fait l’objet d’une veille et les interventions sont déclenchées aussitôt.

Les actions de traitement du verglas ou de déneigement sont menées par les 230 agents des 12 centres d’intervention répartis sur le réseau et rattachés aux 4 districts. Chaque district établit un plan précisant les modalités d’intervention et les moyens humains ou matériels qui y sont consacrés ainsi que les circuits et les choix de traitement.

Les modalités d’intervention et d’organisation

La période de viabilité hivernale

La période de viabilité hivernale est une période pendant laquelle la DIR Atlantique établit une organisation spécifique et précise les astreintes d’interventions, de sécurité et de décisions. En plaine, cette période s’étale de mi-novembre à mi-mars. En montagne, elle se prolonge jusqu’en avril.

La DIR Atlantique s’attache l’assistance d’un prévisionniste pour connaître précisément les conditions météorologiques qui vont lui permettre d’affiner sa stratégie d’intervention.

Chaque vendredi, la direction définit si nécessaire les renforts en astreinte d’intervention, pour le week-end et pour la semaine suivante.

Au delà des agents intervenant sur le terrain et de la permanence assurée 24h/24 par les opérateurs du CIGT de Bordeaux, la DIR Atlantique met en place deux astreintes :

une astreinte de décision de niveau direction.

une astreinte de sécurité au niveau de chaque district en cas d’intempéries majeures, constatées ou prévues par le météorologiste.

Le patrouillage

Tous les jours, en fonction des prévisions météo, une stratégie d’intervention est établie. Si l’apparition d’un phénomène hivernal est prévue, une patrouille est organisée : le plus souvent dès 4h du matin, un patrouilleur circule sur le secteur concerné avec une vigilance accrue sur les points les plus sensibles (ponts, zones ombragées, …). Doté d’appareils de mesure, Le patrouilleur recueille les informations nécessaires au déclenchement des interventions et décide notamment de saler la chaussée avant l’apparition du verglas.

Conseils de conduite

L’usager doit s’adapter en fonction des phénomènes météorologiques et des conditions routières de circulation qui leur sont associées.

INFOGRAPHIE | Conditions de conduite hiver Voir la transcription Condition de conduite hivernale C1 (vert) - route normale - Conseil aux usagers : Soyez prudents. Une route ne peut jamais être considérée sans danger.

Condition de conduite hivernale C2 (jaune) - route délicate - Conseil aux usagers : Réduisez votre vitesse et soyez très vigilants. Augmentez l’interdistance entre véhicules. Pneus hiver conseillés.

Condition de conduite hivernale C3 (rouge) - route difficile - Conseil aux usagers : Montez des équipements hivernaux adaptés aux conditions, sinon différez votre déplacement.

Condition de conduite hivernale C4 (noir) - route impossible - Conseil aux usagers : Ne circulez pas.

Compte tenu des conditions météorologiques délicates rencontrées en hiver, il est essentiel de connaître les précautions à prendre.

Même si le réseau est surveillé, les conditions météorologiques peuvent se modifier rapidement (formation de verglas, route glissante) et entraîner des risques pour la conduite.

Rappel :