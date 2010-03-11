La Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2010

Pour sa 8e édition, la semaine du développement durable qui se tiendra du 1er au 7 avril 2010, s’attachera à travers de nombreuses initiatives, à expliquer comment passer durablement à un comportement éco-responsable.

passez au durable, ça marche !

Entreprises, associations, services publics, collectivités locales et établissements scolaires organiseront, partout en France, une multitude de manifestations : parcours pédagogiques, visites de sites, conférences débats, projections de films, expositions, ateliers…

76% des Français déclarent mieux prendre en compte le développement durable 1. Les Français ont généralement une bonne appréhension des enjeux du développement durable et adhèrent massivement aux actions individuelles en faveur de la planète : économies d’eau, tri des déchets, consommation de produits bio, économies d’énergie…

En 2009, plus de 4 000 événements ont été organisés dans le cadre de l’appel à projets de la Semaine du développement durable. Cette mobilisation reflète une véritable prise de conscience et montre une volonté réelle d’agir.

Pour en savoir plus

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr