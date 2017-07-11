LA ROCHELLE : Amélioration de l’information des usagers
La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) met en œuvre de nouveaux équipements dynamiques pour améliorer l’information et renforcer la sécurité des usagers.
Quelles informations sont affichées ?
Les nouveaux équipements de terrain permettent l’affichage d’informations en temps réel et notamment des messages de sécurité en cas d’évènement ayant une incidence sur le trafic :
- bouchons, accidents, etc. Les usagers sont alors en situation d’adapter leur vitesse en approche des évènements signalés, ce qui concourt à l’amélioration des conditions de sécurité.
Quand aucun message de sécurité n’est nécessaire, les panneaux à message variable (PMV) indiquent les temps de parcours.
Afficher les temps de parcours, à quoi ça sert ?
- adapter son itinéraire : vous pourrez opter pour un autre itinéraire que vous savez plus rapide selon les circonstances rencontrées
- anticiper la durée de son déplacement : vous pourrez, par exemple, vous arrêter et prévenir de la durée de votre retard éventuel
- gérer et maîtriser en temps réel son trajet : vous pourrez, par exemple, décider d’anticiper une pause dans votre parcours avant de le reprendre une fois la circulation fluidifiée
- apaiser sa conduite
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