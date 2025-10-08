La rocade de Bordeaux fait peau neuve

Depuis le 15 septembre et jusqu’au 17 octobre (plus une semaine de secours en cas de météo défavorable), d’importants travaux d’entretien de chaussées d’un montant de près 3M€ sont réalisés sur la rocade de Bordeaux en sens extérieur entre les échangeurs 23 (sortie Floirac/Bouliac) et 1 (nœud N230-A10) sur une longueur d’environ 6 km de cette 3 voies.

Pour limiter la gêne des usagers, la DIRA et les entreprises interviendront exclusivement de nuit entre 21h et 6h.

Avec l’augmentation du trafic (plus de 120 000 véhicules/jour sur la section concernée dont 19 000 poids lourds), les enrobés de la rocade s’usent et nécessitent un entretien. La couche de roulement âgée de plus de 15 ans se dégrade et son renouvellement permet de notamment rétablir une bonne adhérence, facteur de sécurité pour les usagers.

Pendant toute la durée du chantier, un tronçon (section entre deux échangeurs) différent sera raboté chaque nuit à l’avancement, pour être recouvert la nuit suivante. Des itinéraires de déviation sont mis en place à partir des échangeurs les plus proches du chantier puis via la rocade intérieure afin de limiter la gêne aux riverains.