La DIR Atlantique mobilisée pour la Journée internationale des droits des femmes

Quelle est l’origine de la journée pour les droits des femmes ?

Officiellement, la journée internationale des droits des femmes est née le 8 mars 1977 sous l’impulsion des Nations Unies dans la foulée de l’Année internationale de la femme (1975).

En France, c’est en 1982, sous l’impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits des femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes.

Le 8 mars n’est pas « la journée de la femme » comme nous l’entendons encore si souvent. Non, le 8 mars c’est la journée internationale pour les droits des femmes.

Ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, le droit à l’éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal.

La journée internationale des droits des femmes est l’occasion pour DIRA de réaffirmer ses engagements en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mettre à l’honneur les femmes qui y travaillent.

Trois agentes, aux trois profils aux parcours professionnels et personnels variés

Trois portraits qui mettent à l’honneur ces femmes engagées pour le service public au sein de la DIRA :

Pour voir cette vidéo, utilisez un navigateur compatible avec la balise video de HTML5, ou bien utilisez ce lien vers la vidéo. Rencontre avec Mélanie GILLES (vidéo, durée : 1 min 1 s) © DIR Atlantique

Pour voir cette vidéo, utilisez un navigateur compatible avec la balise video de HTML5, ou bien utilisez ce lien vers la vidéo. Rencontre avec Véronique DOMENECH (vidéo, durée : 1 min 1 s) © DIR Atlantique

Pour voir cette vidéo, utilisez un navigateur compatible avec la balise video de HTML5, ou bien utilisez ce lien vers la vidéo. Rencontre avec Aude SAINTE-MARIE (vidéo, durée : 1 min 17 s) © DIR Atlantique

Pour en savoir plus

ONU Femmes

ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/international-womens-day

Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

L’action du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations s’inscrit notamment dans les domaines suivants :

Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Égalité professionnelle et autonomie économique des femmes

Accès à la santé, aux droits sociaux et politiques

Une culture de l’égalité pour la jeunesse

Place des femmes dans les médias, la culture, le sport

Égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires

Actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Présentation du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027