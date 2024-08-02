Installation et exploitation de centrales photovoltaïques échangeurs 15, 19 et 22 de la rocade de Bordeaux
La Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (la DIRA) a proposé à des opérateurs d’installer des panneaux solaires photovoltaïques dans les échangeurs n°15, n°19 et n°22 de la rocade de Bordeaux, commune de Pessac (33 318), de Villenave d’Ornon (33 550) et de Bouliac (33 065).
Conformément aux articles L2122-1 à L2122-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, s’agissant d’une occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, la DIRA avait lancé en 2024 un avis d’appel à manifestation d’intérêts afin de permettre à tout opérateur économique intéressé de manifester son intérêt auprès de la DIRA quant à l’occupation du domaine.
L’emprise potentielle de ce projet de centrales photovoltaïques est d’approximativement 65 500 m² répartis à part équivalente sur les trois sites. La DIRA a conclu en septembre 2025 une convention d’occupation domaniale pour une durée de 33 ans.
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