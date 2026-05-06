Histoire d’Ici : l’histoire de la construction du pont d’Aquitaine (France 3)
Retour sur la construction du pont d’Aquitaine :
Histoire d’ici : l’histoire de la construction du pont d’Aquitaine (vidéo, durée : 2 min 7 s)
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