GIRONDE : Travaux sur la rocade de Bordeaux et pont d’Aquitaine (communes de Bordeaux, Bruges, Lormont)

L’État – la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) - poursuit les travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et de ses abords, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement. Dans le même temps, il procède à la réalisation des joints de chaussées sur le viaduc du lac en sens extérieur.

Ces opérations nécessitent la fermeture dans le sens de circulation extérieur, de la section de rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 5 (Bruges – Zone de Frêt) et dans le sens de circulation intérieur, de la section de rocade A630 comprise entre les échangeurs 4 (Bordeaux – Labarde) et 2 (Lormont - Croix Rouge)

du mercredi 4 novembre 2020 à 21h00 au jeudi 5 novembre 2020 à 6h00 ;

au ; du jeudi 5 novembre 2020 à 21h00 au vendredi 6 novembre 2020 à 6h00.

Les pistes cyclables du pont d’Aquitaine seront également fermées durant ces deux nuits.

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Ce chantier s’effectuera conformément au guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19. Ce document, élaboré par les représentants de la profession du BTP en relation avec les services de l’État, s’attache à garantir la sécurité et la santé des ouvriers.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.