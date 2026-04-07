GIRONDE : Travaux de sécurisation sur la RN10 en Gironde : circulation perturbée en avril et mai

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA) informe les usagers de la RN10, dans sa section située en Gironde, de travaux en cours visant à améliorer la sécurité de la circulation. Ces opérations concernent la construction d’un dispositif de retenue en béton sur le terre-plein central, destiné à empêcher la traversée de la chaussée par les poids lourds en cas de perte de contrôle.

Ces travaux sont réalisés en deux phases, au cours des mois d’avril et de mai. Chaque phase permettra de sécuriser environ 3.5 kilomètres de chaussée, soit près de 7 kilomètres au total sur l’itinéraire.

Pendant toute la durée du chantier, les voies de gauche sont neutralisées dans les deux sens de circulation afin de permettre le retrait des glissières métalliques existantes et de couler en place les nouvelles glissières en béton en toute sécurité, la nature de ces travaux ne permettant pas de les faire uniquement de nuit.

La DIR Atlantique invite les usagers à la prudence et à anticiper leurs déplacements compte-tenu des possibles ralentissements causés par le chantier. Les usagers en transit longue distance sont par ailleurs encouragés à privilégier l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux et les autoroutes A89 puis A20 entre Bordeaux et Limoges.

Tout est mis en œuvre pour limiter la durée des perturbations et garantir un retour à une circulation normale dès que possible.