GIRONDE - Rocade RN 230 : Travaux de refection de chaussée (Floirac, Bouliac et Bègles)

En raison des travaux de réfection de la chaussée de la rocade extérieure RN 230, sur les communes de Floirac et Bouliac, il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d’exploitation,

Fermeture de la RN230 sens extérieur entre les échangeur n°20 (Bègles) et n°24 Tresses/Bergerac) ( Annexe 1 )

entre les échangeur n°20 (Bègles) et n°24 Tresses/Bergerac) Fermeture des bretelles d’accès sens extérieur : dans l’échangeur n°20 sur l’A630 sens extérieur des bretelles d’entrée n°1 et n°2 dans l’échangeur n°21 sur la RN230 sens extérieur la bretelle d’entrée de l’A631 dans l’échangeur n°22 sur la RN230 sens extérieur de la bretelle d’entrée dans l’échangeur n°23 sur la RN230 sens extérieur de la bretelle d’entrée dans l’échangeur n°24 sur la RN230 sens extérieur de la bretelle d’entrée n°1

:

Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte

Chaque nuit de 21h à 6h : du lundi 19 juin 2017 à 21h au vendredi 23 juin 2017 à 6h, du lundi 26 juin 2017 à 21h au mercredi 28 juin 2017 à 6h

: Ainsi que : du vendredi 23 juin 2017 à 21h au samedi 24 juin 2017 à 11h, du samedi 24 juin 2017 à 21h au dimanche 25 juin 2017 à 11h

:

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.