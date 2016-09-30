GIRONDE - Rocade RN 230 : Réhabilitation de la chaussée (Floirac et Bouliac)

En raison des travaux de réfection de la chaussée de la rocade intérieure RN 230, sur les communes de Floirac et Bouliac, il convient de mettre en œuvre des mesures temporaires d’exploitation,

Fermeture de la RN230 sens intérieur entre les échangeur n°24 et n°22 ( Annexe 1 )

entre les échangeur n°24 et n°22 Fermeture des bretelles d’accès sens intérieur : dans l’échangeur n°24 sur la RN230 sens intérieur des bretelles d’entrée n°1 et n°2 dans l’échangeur n°23 sur la RN230 sens intérieur de la bretelle d’entrée dans l’échangeur n°22 sur la RN230 sens intérieur de la bretelle d’entrée n°1 et n°2

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Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte

Chaque nuit de 21h à 6h ( Annexe 2 ) : du lundi 03 octobre 2016 à 21h au vendredi 07 octobre 2016 à 6h, du lundi 10 octobre 2016 à 21h au mercredi 12 octobre 2016 à 6h

: Ainsi que : du vendredi 7 octobre 2016 à 21h au samedi 8 octobre 2016 à 12h, du samedi 8 octobre 2016 à 21h au dimanche 9 octobre 2016 à 12h

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Annexe 2 - Cliquez pour agrandir le calendrier

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.