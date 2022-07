GIRONDE : Rocade ouest de Bordeaux - mise en service de la bretelle d’accès au stade Atlantique de Bordeaux

Après la mise en service à 2 × 3 voies de la section de la rocade entre les échangeurs 10 (Pichey) et 12 (Beutre) en novembre 2016, la bretelle d’accès 4a sera ouverte à la circulation à compter du vendredi 25 août 2017. Elle facilitera l’accès à la zone du stade Atlantique et du Parc des expositions et plus largement au secteur nord de la métropole vers Blanquefort et Parempuyre pour tous les usagers venant du pont d’Aquitaine.

Ces travaux ont également été l’occasion d’améliorer la sécurité de l’itinéraire cyclable le long

de la rocade dans ce secteur en supprimant la traversée de la bretelle d’accès à la rocade. Les cyclistes doivent maintenant passer par le nouvel itinéraire empruntant le giratoire près du camping de Bordeaux.

D’un montant de 1,7 M€ financé à 75 % par l’État et à 25 % par Bordeaux Métropole, cet aménagement fait partie du projet de mise à 2 × 3 voies de la rocade ouest de Bordeaux conduit par l’État.

Les travaux de mise à 2 × 3 voies entre les échangeurs 9 (Magudas) et 10 (Pichey) débuteront début septembre ainsi que les travaux de construction de la nouvelle passerelle au-dessus du lac de Bordeaux. Dans le cadre de ce projet, une base travaux a été aménagée près du Pinsan à Eysines entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 8 (Eysines).