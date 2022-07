Gironde : Rocade extérieure de Bordeaux (RN 230 - rive droite) Achèvement des travaux de réfection des chaussées

Pour achever la réfection des chaussées de la rocade extérieure de Bordeaux (RN 230 - rive droite) entre les échangeurs 24 et 1, en toute sécurité pour les usagers et les intervenants, la section concernée doit être libérée de toute circulation pendant les travaux.

Afin de limiter l’impact de ces mesures d’exploitation, les interventions ont lieu pendant la nuit entre 21 heures et 6 heures, en semaine. Ces interventions ont débuté dans la nuit du 28 au 29 mars 2011 et vont se poursuivre du 29 mars au 1er avril 2011 inclus.

Lorsque cette section de la rocade extérieure est fermée à la circulation, les usagers sont déviés par la rocade intérieure vers laquelle ils sont dirigés par l’échangeur n°24.

Lorsque cette section de rocade extérieure reste ouverte, les usagers circulent sur les deux voies de gauche :

la sortie de la rocade extérieure par les échangeurs n°25 et n°27 ainsi que la liaison vers le pont d’Aquitaine sont interdites à la circulation : les usagers sont déviés par l’échangeur suivant sur la rocade ou sur l’autoroute A10 puis retour dans le sens opposé pour atteindre leur destination ;

l’entrée sur la rocade extérieure par l’échangeur n°26 est interdite : les usagers sont déviés par la rocade intérieure puis l’échangeur n°25 dans lequel ils accèdent à la rocade extérieure.

Les usagers seront invités à suivre la signalisation temporaire balisant les itinéraires de déviation mis en place et à faire preuve de la plus grande prudence au droit des zones de travaux pour leur sécurité et celle des intervenants. Les panneaux à messages variables leur confirment chaque jour le déroulement des travaux.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement : 05 56 87 74 00.

