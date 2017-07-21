GIRONDE - Rocade extérieure de Bordeaux : fermeture entre les échangeurs n°20 et n°24 (communes de Floirac et Bouliac)
En raison de travaux de régénération de chaussée de la rocade de Bordeaux, la rocade extérieure (A630-N230) sera fermée à la circulation entre l’échangeur 20 (Tartifume) et l’échangeur 24 (Le Canon), les nuits :
- du lundi 24 au mardi 25 juillet 2017 de 21h00 à 6h00,
- du mardi 25 au mercredi 26 juillet 2017 de 21h00 à 6h00.
Durant ces fermetures, une déviation par la rocade intérieure sera mise en place. Le pont François Mitterrand (sens extérieur) étant inclus dans la section fermée à la circulation, les usagers en transit dans le sens Sud-Nord (en provenance notamment de l’A63 et de l’A62) devront emprunter la rocade intérieure et le pont d’Aquitaine.
Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et des autoroutes
A62 et d’A63, ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.
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