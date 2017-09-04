GIRONDE - Rocade extérieure de Bordeaux (A630) Travaux d’entretien de la chaussée et de ses abords (Communes de Lormont, Bordeaux, Bruges, Eysines, Mérignac)

La direction interdépartementale des routes Atlantiques réalise des travaux d’entretien de la chaussée et de ses abords sur la rocade extérieure de Bordeaux (A630), sur les communes de Lormont, Bordeaux, Bruges, Eysines et Mérignac.

Ces travaux nécessitent les mesures temporaires d’exploitation suivantes :

la circulation sera interdite dans le sens de circulation extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 1 (Cenon La Gardette) et 5 (Bruges) : du lundi 4 septembre à 21h au mardi 5 septembre 2017 à 6h .

, sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 1 (Cenon La Gardette) et 5 (Bruges) :

la circulation sera interdite dans le sens de circulation extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 5 (Bruges) et 7 (Le Vigean) : du mardi 5 septembre à 21h au mercredi 6 septembre 2017 à 6h .

, sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 5 (Bruges) et 7 (Le Vigean) :

la circulation sera interdite dans le sens de circulation extérieur , sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas) : du mercredi 6 septembre à 21h au jeudi 7 septembre 2017 à 6h .

, sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Magudas) :

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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