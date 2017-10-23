GIRONDE - Rocade extérieure de Bordeaux (A630-RN230) Travaux d’entretien de la chaussée et de ses abords (Communes de Bègles et Bouliac)

La direction interdépartementale des routes Atlantiques réalise des travaux d’entretien de la rocade extérieure de Bordeaux (A630-RN230), sur les communes de Floirac et Bouliac.

Ces travaux nécessitent la fermeture à la circulation de la rocade extérieure (A630-N230) entre l’échangeur 20 (Tartifume) et l’échangeur 22 (La Souys), la nuit du mardi 24 octobre 2017 à 21h00 au mercredi 25 octobre 2017 à 6h00.

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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