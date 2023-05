GIRONDE : Rocade de Bordeaux - Prolongation de fermeture de la bretelle de sortie dans l’échangeur 5

Suite à des aléas techniques et à une priorisation des travaux d’achèvement de la mise à 2x3 voies, le chantier de réalisation du giratoire à hauteur de l’échangeur 5 (Bruges) a pris du retard et nécessite la prolongation de la fermeture de la bretelle de sortie en sens intérieur jusqu’au 17 mai, au plus tard.