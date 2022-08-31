GIRONDE : Rocade de Bordeaux - fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 6 en sens intérieur

L’État poursuit à un rythme soutenu l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 5 (Bruges) ainsi que l’aménagement de l’échangeur 6 (Bruges-Campilleau) en sens intérieur.

Les difficultés rencontrées lors des travaux de réalisation du giratoire au droit de l’échangeur 6 nécessitent de prolonger les mesures d’exploitation suivantes :

fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 6 (Campilleau) en sens intérieur jusqu’au mercredi 7 septembre à 21h ;

fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur 6 (Campilleau) en sens intérieur jusqu’au vendredi 23 septembre à 6h.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.