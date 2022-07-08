GIRONDE : Rocade de Bordeaux - Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 6 en sens intérieur

L’État poursuit à un rythme soutenu l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’engagement d’une nouvelle phase de travaux sur la section entre les échangeurs 5 (Bruges) et 7 (Le Vigean).

Les travaux de réaménagement de l’échangeur 6 (Campilleau) vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes :

fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 6 (Campilleau) en sens intérieur, du lundi 11 juillet à 21h au vendredi 2 septembre à 6h.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Des déviations seront mises en place par les échangeurs à proximité ainsi que par la voirie locale pour minimiser la gêne occasionnée. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.