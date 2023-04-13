GIRONDE : rocade de Bordeaux - derniers travaux avant ouverture à 2x3 voies entre les échangeurs 7 et 5 en sens intérieur

L’État poursuit l’aménagement de la rocade à 2x3 voies avec l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux en sens intérieur entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 5 (Bruges).

Cette mise en service de la dernière section va nécessiter la fermeture de la rocade intérieure entre les échangeurs 9 (Magudas) et 4 (Labarde) du vendredi 14 avril à 21h au lundi 17 avril à 6h.

Pendant cette fermeture, des itinéraires de déviation seront mis en place par la rocade extérieure et le pont François Mitterrand.

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.