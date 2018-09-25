GIRONDE : Rocade de Bordeaux (A630-RN230) - Travaux d’entretien de la chaussée et de ses abords (Communes de Bègles, Floirac et Bouliac)

La direction interdépartementale des routes Atlantique réalise des travaux d’entretien de la rocade de Bordeaux (A630-RN230), sur les communes de Bègles, Floirac et Bouliac.

Ces travaux nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :

Fermeture à la circulation de la rocade intérieure entre l’échangeur 24 (Le Canon) et l’échangeur 20 (Tartifume), la nuit du mercredi 26 septembre 2018 à 21 heures au jeudi 27 septembre 2018 à 6 heures.

Fermeture à la circulation de la rocade extérieure entre l’échangeur 20 (Tartifume) et l’échangeur 24 (Le Canon), la nuit du jeudi 27 septembre 2018 à 21 heures au vendredi 28 septembre 2018 à 6 heures.

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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