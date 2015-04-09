GIRONDE - Rocade A630 : Week-end du 10 au 13 avril 2015 - Fermetures pour travaux
En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine et du chantier de mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux :
- Le sens extérieur du pont d’Aquitaine sera fermé à la circulation entre l’échangeur 2 et l’échangeur 4 du samedi 11 avril à 22 heures au dimanche 12 avril à 18 heures.
- La rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 13 et l’échangeur 15 du vendredi 10 avril à 21 heures au lundi 13 avril à 6 heures.
Pendant les périodes de fermeture, des itinéraires de déviation assurant aux usagers la continuité de leur trajet seront mis en place. Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
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