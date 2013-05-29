GIRONDE - rocade A630 : Triathlon de Bègles le 2 juin 2013 - échangeur 21

Afin de permettre le déroulement du triathlon de Bègles, la circulation sera interdite sur la rocade A 631 dans l’échangeur 21, bretelle de sortie du sens Bordeaux-Centre vers Bègles, le :

  • dimanche 2 juin 2013 de 9h30 à 17h30

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation signalés par les panneaux à fond jaune.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.

La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
Téléchargez

le communiqué de presse pdf - 81.9 kio

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)

Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne

  • Communiqué de presse

20 juillet 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h

  • Communiqué de presse

20 juillet 2026

GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end

du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h

  • Communiqué de presse

26 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h

  • Communiqué de presse

22 juin 2026

Haut de page