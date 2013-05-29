GIRONDE - rocade A630 : Triathlon de Bègles le 2 juin 2013 - échangeur 21
Afin de permettre le déroulement du triathlon de Bègles, la circulation sera interdite sur la rocade A 631 dans l’échangeur 21, bretelle de sortie du sens Bordeaux-Centre vers Bègles, le :
- dimanche 2 juin 2013 de 9h30 à 17h30
Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation signalés par les panneaux à fond jaune.
La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.
La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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