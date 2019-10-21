GIRONDE : Rocade A630 - travaux de mise à 2x3 voies entre les échangeurs 4 et 5

Les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise entrent dans une nouvelle phase avec la préparation du basculement de la circulation sur la nouvelle chaussée, pour permettre de construire la 3ème voie et la bande d’arrêt d’urgence en rive.

Pour la réalisation de ces travaux, et notamment le raccordement de la nouvelle chaussée à la bretelle de sortie de l’échangeur 4c, l’État - direction interdépartementale des routes Atlantique va mettre en œuvre des mesures d’exploitation particulières avec la fermeture de la bretelle de sortie 4c en sens intérieur de la rocade du lundi 21 octobre à 21h00 au jeudi 24 octobre à 6h00.

Annexe

Des déviations seront mises en place par le réseau local, comme indiqué sur le plan joint. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.