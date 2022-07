GIRONDE : Rocade A630 - Travaux de mise à 2x3 voies entre les échangeurs 4 et 5

Les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise entrent dans une nouvelle phase avec la réalisation de l’étanchéité des viaducs franchissant le lac.

Pour la réalisation de ces travaux, l’État (direction interdépartementale des routes Atlantique) va mettre en œuvre des mesures d’exploitation particulières avec :

du lundi 9 septembre à 21h00 au mardi 10 septembre à 6h00 : fermeture dans le sens extérieur de la rocade entre les échangeurs 4 (Bordeaux – Labarde) et 5 (Bruges – ZI Frêt).

:

À compter du mardi 10 septembre, Annexe 1 les usagers de la rocade extérieure circulant sur la voie de gauche seront déviés au droit de la zone de travaux conformément à l’annexe 1.

Jusqu’au 20 septembre, chaque nuit de semaine, la circulation de la rocade extérieure, au droit du chantier, sera réduite à une voie conformément à l’annexe 2. Annexe 2

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour mémoire, ces travaux sont inscrits au contrat de plan Etat-Région 2015-2020 pour un montant de 17,1 M€ et sont financés à parité par l’État et Bordeaux-Métropole.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.