GIRONDE : Rocade A630 - Travaux de mise à 2x3 voies entre les échangeurs 4 et 5

Annexe 1

L’État poursuit les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade entre les échangeurs 4 et 5 avec la réalisation des couches de chaussées au droit de l’échangeur de Labarde (Bordeaux).

Pour la réalisation de ces travaux, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va mettre en œuvre les mesures d’exploitation suivantes :

du vendredi 14 juin à 21h au samedi 15 juin à 10h : fermeture dans le sens intérieur de la rocade au droit de l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) conformément à l’annexe 1 ;

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du samedi 15 juin de 10h au dimanche 16 juin à 2h : Annexe 2 réduction à une voie dans le sens intérieur de la rocade au droit de l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) conformément à l’annexe 2 ;

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du samedi 15 juin à 22h au lundi 17 juin à 6h : fermeture dans le sens extérieur de la rocade au droit de l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) conformément à l’annexe 3.

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Annexe 3

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand, ainsi que par le réseau local (cf. annexes). Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.