GIRONDE : Rocade A630 - Travaux de mise à 2x3 voies entre les échangeurs 4 et 5
Pour la réalisation de ces travaux, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va mettre en œuvre les mesures d’exploitation suivantes :
- du vendredi 14 juin à 21h au samedi 15 juin à 10h :
- fermeture dans le sens intérieur de la rocade au droit de l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) conformément à l’annexe 1 ;
- du samedi 15 juin de 10h au dimanche 16 juin à 2h :
- réduction à une voie dans le sens intérieur de la rocade au droit de l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) conformément à l’annexe 2 ;
- du samedi 15 juin à 22h au lundi 17 juin à 6h :
- fermeture dans le sens extérieur de la rocade au droit de l’échangeur 4 (Bordeaux – Labarde) conformément à l’annexe 3.
Ces travaux sont financés à 50 % par l’État et à 50 % par Bordeaux Métropole.
Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.
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