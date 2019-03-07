GIRONDE : Rocade A630 - Travaux de mise à 2x3 voies entre les échangeurs 4 et 5 et d’entretien du Pont d’Aquitaine

Les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade entre les échangeurs 4 et 5 se poursuivent avec l’installation des dispositifs qui permettront la construction de la nouvelle chaussée dans le terre-plein central.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) réalise, concomitamment, des travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, pour garantir la viabilité de l’ouvrage et la sécurité des 110 000 usagers qui l’empruntent quotidiennement.

L’ensemble de ces travaux va nécessiter les mesures d’exploitation suivantes :

Annexe (cliquer pour agrandir)

du vendredi 8 mars à 21h au lundi 11 mars à 6h : fermeture dans le sens extérieur de la rocade entre les échangeurs 4 (Bordeaux – Labarde) et 6 (Bruges – Campilleau).

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du samedi 9 mars à 22h au dimanche 10 mars à 18h : fermeture dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables du pont d’Aquitaine et de la section entre les échangeurs 2 (Lormont - Croix Rouge) et 4 (Bordeaux – Labarde).

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Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand, ainsi que par le réseau local (cf. annexe). Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et le compte Twitter @BordeauxTrafic.