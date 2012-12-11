GIRONDE - Rocade A630 : Travaux d’extension du tramway

Les travaux d’extension du tramway nécessitent la fermeture de la rocade, sens intérieur et extérieur, entre les échangeurs 4a (Parc des Expositions) et 4c (Labarde) du :

mercredi 12 décembre à 21h au jeudi 13 décembre 2012 à 6h et en cas d’aléas techniques ou météorologiques du jeudi 13 décembre à 21h au vendredi 14 décembre 2012 à 6h

ATTENTION : ces travaux sont concomitants avec les travaux de maintenance sur le Pont d’Aquitaine..

Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation indiqués par des panneaux à fond jaune et à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à votre disposition pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.