GIRONDE - Rocade A630 : Travaux d’extension du tramway

Les travaux d’extension du tramway nécessitent la fermeture de la rocade, sens intérieur et extérieur, entre les échangeurs 4a (Parc des Expositions) et 4c (Labarde) du :

mercredi 21 novembre à 21h au jeudi 22 novembre 2012 à 6h et en cas d’aléas techniques ou météorologiques du jeudi 22 novembre à 21h au vendredi 23 novembre 2012 à 6h

ATTENTION : ces travaux sont concomitants avec les travaux de maintenance sur le Pont d’Aquitaine.. Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation indiqués par des panneaux à fond jaune.

du 21 novembre 2012 au 15 janvier 2014 , dans le sens intérieur de la rocade A630 et au droit de l’échangeur 4b : la largeur des voies de circulation est réduite et la vitesse est limitée à 70 km/h.

, dans le sens intérieur de la rocade A630 et au droit de l’échangeur 4b :

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à votre disposition pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.