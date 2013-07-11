GIRONDE - Rocade A630 : Travaux au niveau de l’échangeur 9 sur Mérignac
Dans le cadre de l’extension du réseau du tramway, des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) au niveau de l’échangeur 9, nécessitent la mise en place des mesures d’exploitation suivantes :
- A partir du jeudi 11 juillet à 9h00 au vendredi 9 août 2013 à 17h00
-
- Fermeture du tourne à droite dans la bretelle de sortie de l’échangeur 9, sens intérieur, en direction de Bordeaux ;
- Les usagers de la rocade intérieure empruntent la branche gauche de la bretelle de sortie de l’échangeur 9 affectée également dans ce cas, au-tourne à droite.
Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.
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