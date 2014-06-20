GIRONDE - Rocade A630 : Semaine du 23 au 27 juin 2014 - Fermetures pour travaux
Les travaux de réaménagement de la rocade Ouest entre les échangeurs n°12 à n°13 d’une part et des travaux d’entretien entre les échangeurs n°7 à n°9 d’autre part, nécessitent des fermetures de la rocade de nuit.
Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :
|Les nuits du…
|Horaires
|Entre les échangeurs
|Sens
|Schéma
|lundi 23 au mardi 24
|21h-6h
|n°7 à n°9
|extérieur
|mardi 24 au mercredi 25
|21h-6h
|n°7 à n°9
|extérieur
|mardi 24 au mercredi 25
|21h-6h
|n°12 à n°13
|extérieur
À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.
Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
Sur le même sujet
VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)
Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne
20 juillet 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h
22 juin 2026