GIRONDE - Rocade A630 : Semaine du 2 au 8 juin 2014 - Fermetures de nuits pour travaux

Les travaux de réaménagement de la rocade Ouest entre les échangeurs n°15 à n°12 d’une part et d’autre part les travaux d’entretien entre les échangeurs n°12 à n°9 nécessitent des fermetures de nuit de la rocade.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place chaque nuit de 21h à 6h :

du lundi 2 au mardi 3 sens intérieur entre les échangeurs n°15 à n°9 (Annexe 2-3)

entre les échangeurs du mardi 3 au vendredi 6 sens intérieur entre les échangeurs n°15 à n°12 (Annexe 3-6)

Annexe 2-3 Annexe 3-6

À l’approche des zones de travaux, des déviations locales sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.