GIRONDE - Rocade A630 : Semaine du 15 au 18 septembre 2014 - Fermetures de nuits pour travaux

Les travaux d’entretien de la rocade Ouest de Bordeaux A630 entre les échangeurs n°2 à n°9 nécessitent des fermetures de la rocade.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :

chaque nuit de 21h à 6h

  • du lundi 15 au mardi 16 sens extérieur entre les échangeurs n°2 à n°5 (Annexe1)
  • du mardi 16 au mercredi 17 sens extérieur entre les échangeurs n°5 à n°7 (Annexe2)
  • du mercredi 17 au jeudi 18 sens extérieur entre les échangeurs n°7 à n°9 (Annexe3)

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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