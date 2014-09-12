GIRONDE - Rocade A630 : Semaine du 15 au 18 septembre 2014 - Fermetures de nuits pour travaux
Les travaux d’entretien de la rocade Ouest de Bordeaux A630 entre les échangeurs n°2 à n°9 nécessitent des fermetures de la rocade.
Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur les chantiers, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place :
chaque nuit de 21h à 6h
- du lundi 15 au mardi 16 sens extérieur entre les échangeurs n°2 à n°5 (Annexe1)
- du mardi 16 au mercredi 17 sens extérieur entre les échangeurs n°5 à n°7 (Annexe2)
- du mercredi 17 au jeudi 18 sens extérieur entre les échangeurs n°7 à n°9 (Annexe3)
À l’approche des zones de travaux, des déviations sont mises en place. Les usagers seront incités à rejoindre la rocade dans le sens inverse jusqu’au panneau de fin de déviation.
Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables sur la rocade bordelaise ainsi que par une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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